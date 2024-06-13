Но то, как Израиль принимает своих туристов, меняется. С 2024 года всем посетителям перед поездкой нужно будет заполнить evisa или электронное разрешение на путешествие (ETA-IL).
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Что такое ETA-IL?
Система ETA-IL – это совершенно новая схема, введена правительством Израиля. Это поможет отслеживать туристов, которые приезжают в страну, сохраняя безопасность для всех.
Путешественники из стран, освобожденных от визового режима, должны предъявить ETA для въезда в Израиль. С 1 июня в тестовом режиме ETA-IL уже получают граждане США и Германии. С 1 июля система станет доступной и для граждан других стран. А с 1 августа получение ETA-IL станет обязательным.
Как получить?
Чтобы получить ETA-IL, все, что нужно сделать – это заполнить онлайн-форму с основными личными данными перед отправкой. Затем форму будет просмотрено, и ETA будет отправлено по электронной почте.
- Подайте заявку онлайн. Будьте готовы заплатить небольшую плату.
- Подождите до 72 часов для подтверждения. Статус заявки будет отправлен по электронной почте,, как только она будет обработана. Заявки ETA имеют чрезвычайно высокий уровень одобрения и обычно отправляются по электронной почте в течение нескольких дней после подачи.
- Наслаждайтесь пребыванием. Когда вы предъявите ETA-IL сотруднику иммиграционной службы в аэропорту, готовы исследовать совершенно новую страну.
Эта форма разрешения на поездку гораздо быстрее, проще и доступнее визы.
ETA-IL будет действителен в течение двух лет после его выдачи. После этого нужно будет подать заявку на другой. Следует добавить, что ETA выдается только для краткосрочного пребывания. Иностранные граждане могут посещать страну с туристической или деловой целью, если они являются краткосрочными. ETA позволяет находиться в Израиле до 3 месяцев.
Заметим, впервые за много лет Венгрия возобновляет программу "Золотых виз". Она заработает уже с 1 июля 2024 года. Отныне иностранцы могут получить право жить на территории страны. Чтобы это реализовать, нужно инвестировать в Венгрию.