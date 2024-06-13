Но то, как Израиль принимает своих туристов, меняется. С 2024 года всем посетителям перед поездкой нужно будет заполнить evisa или электронное разрешение на путешествие (ETA-IL).

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Что такое ETA-IL?

Система ETA-IL – это совершенно новая схема, введена правительством Израиля. Это поможет отслеживать туристов, которые приезжают в страну, сохраняя безопасность для всех. Путешественники из стран, освобожденных от визового режима, должны предъявить ETA для въезда в Израиль. С 1 июня в тестовом режиме ETA-IL уже получают граждане США и Германии. С 1 июля система станет доступной и для граждан других стран. А с 1 августа получение ETA-IL станет обязательным. Как получить? Чтобы получить ETA-IL, все, что нужно сделать – это заполнить онлайн-форму с основными личными данными перед отправкой. Затем форму будет просмотрено, и ETA будет отправлено по электронной почте. Подайте заявку онлайн. Будьте готовы заплатить небольшую плату. Подождите до 72 часов для подтверждения. Статус заявки будет отправлен по электронной почте,, как только она будет обработана. Заявки ETA имеют чрезвычайно высокий уровень одобрения и обычно отправляются по электронной почте в течение нескольких дней после подачи. Наслаждайтесь пребыванием. Когда вы предъявите ETA-IL сотруднику иммиграционной службы в аэропорту, готовы исследовать совершенно новую страну. Эта форма разрешения на поездку гораздо быстрее, проще и доступнее визы.

ETA-IL будет действителен в течение двух лет после его выдачи. После этого нужно будет подать заявку на другой. Следует добавить, что ETA выдается только для краткосрочного пребывания. Иностранные граждане могут посещать страну с туристической или деловой целью, если они являются краткосрочными. ETA позволяет находиться в Израиле до 3 месяцев.

Заметим, впервые за много лет Венгрия возобновляет программу "Золотых виз". Она заработает уже с 1 июля 2024 года. Отныне иностранцы могут получить право жить на территории страны. Чтобы это реализовать, нужно инвестировать в Венгрию.