Українців у Ізраїлі позбавили безплатного медичного страхування: деталі

В Ізраїлі припинили безкоштовне медичне обслуговування близько 14 000 українських біженців. Заздалегідь нікого не попереджали, тому ця ситуація стала неприємним сюрпризом.

Після повномасштабного вторгнення Ізраїль надав українським біженцям базовий пакет медичних послуг. Це стосувалось і переселенців до 60 років, а також 3 400 українців з категорії 60+. Однак цього тижня біженців з України перестали обслуговувати безкоштовно у медзакладах.

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Українці в Ізраїлі не можуть лікуватись безкоштовно

Про скасування медичного страхування нікого заздалегідь не попередили. Тепер ізраїльські міністерства перекладають відповідальність один на одного. Офіційна причина скасування безплатного медичного обслуговування біженців – затримка фінансування.

Мовляв, Міністерство фінансів затримало кошти, а інші міністерства не запросили гроші вчасно. Чиновники запевняють, що будь-хто, хто потребує невідкладної допомоги, її отримає. Але біженці, яким потрібна реабілітація після травм або ті, хто страждають на серйозні захворювання, мусять почекати. Найбільше переривання медичного обслуговування впливає на важкохворих українців.

Міністерство добробуту Ізраїлю просить виділити бюджетні кошти, щоб відновити програму. А посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав країну повернути допомогу і скасувати прикре рішення про припинення фінансування.

Ми закликаємо міністра фінансів Смотрича та міністра соціальної політики Маргі переглянути своє рішення та в якості жесту гуманізму забезпечити українським біженцям базовий соціальний захист та медичне страхування,

– наголосив посол України в Ізраїлі.

Медичні послуги в Ізраїлі недешеві. Тому українські переселенці могли лікуватися тільки завдяки страхуванню, яке покривало потреби. Без цього медичного пакета літні біженці не можуть отримувати кваліфіковану допомогу, адже вона їм просто не по кишені.

Ситуацію зараз намагаються виправити дипломатичні відомства. Вони шукають компромісне рішення з ізраїльською владою. Проблема має бути вирішена найближчим часом.

Зараз у Ізраїлі немає відчутного напливу біженців. Однак ті, хто вже приїхав у країну, зможуть залишатися в ній повністю легально до кінця війни. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.