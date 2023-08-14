Украинцев в Израиле лишили бесплатного медицинского страхования: детали

В Израиле прекратили бесплатное медицинское обслуживание для около 14 тысяч украинских беженцев. Заранее никого не предупреждали, потому эта ситуация стала неприятным сюрпризом.

После полномасштабного вторжения Израиль предоставил украинским беженцам базовый пакет медицинских услуг. Это касалось переселенцев до 60 лет, а также 3 400 украинцев из категории 60+. Однако на этой неделе беженцев из Украины перестали обслуживать бесплатно в медучреждениях.

К теме Медицина в Канаде: как получить страховку, консультацию и вызвать скорую

Украинцы в Израиле не могут лечиться бесплатно

Об упразднении медицинского страхования никого заранее не предупредили. Теперь израильские министерства перекладывают ответственность друг на друга. Официальная причина отмены бесплатного медицинского обслуживания беженцев – задержка финансирования.

Мол, Министерство финансов задержало деньги, а другие министерства не запросили средства вовремя. Чиновники уверяют, что любой, кто нуждается в неотложной помощи, ее получит. Но беженцы, которым нужна реабилитация после травм или страдающие серьезными заболеваниями, должны подождать. Больше всего прерывание медицинского обслуживания влияет на тяжелобольных украинцев.

Министерство благосостояния Израиля просит выделить бюджетные средства для возобновления программы. А посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал страну вернуть помощь и отменить досадное решение о прекращении финансирования.

Мы призываем министра финансов Смотрича и министра социальной политики Марги пересмотреть свое решение и в качестве жеста гуманизма обеспечить украинским беженцам базовую социальную защиту и медицинское страхование,

– подчеркнул посол Украины в Израиле.

Медицинские услуги в Израиле недешевые. Поэтому украинские переселенцы могли лечиться только благодаря страхованию, которое покрывало потребности. Без этого медицинского пакета пожилые беженцы не могут получать квалифицированную помощь, ведь она им просто не по карману.

Ситуацию сейчас пытаются исправить дипломатические ведомства. Они ищут компромиссное решение с израильскими властями. Проблема должна быть решена в ближайшее время.

Сейчас в Израиле нет ощутимого наплыва беженцев. Однако те, кто уже приехал в страну, смогутполностью легально к концу войны. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.