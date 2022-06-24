Ізраїль дозволить працевлаштуватися більшій частині українських біженців

Серед країн, в яких українці знайшли тимчасовий прихисток, є й Ізраїль. Там перебуває чимало біженців з України.

Ізраїль дозволить працювати більшій частині українців

Очевидно, що вони потребують засобів для життя, мовиться про матеріальне забезпечення. Так, в Ізраїлі вирішили дозволити частині біженців працевлаштуватися.

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З 1 липня українці, які прибули до Ізраїля до початку війни Росії на території України, зможуть працювати в Ізраїлі. Очікується, що це рішення торкнеться близько 13 000 українців, які зараз перебувають в Ізраїлі, а термін дії їхніх туристичних віз закінчився.

Крім того, для громадян України, які прибули після початку російського вторгнення, міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед продовжила дозвіл на проживання до кінця липня.

Запустили додаток для пошуку роботи за кордоном

Сотні тисяч українців залишилися без роботи через війну в Україні, оскільки були змушені виїхати в країни Європи. Втім, більшість біженців розраховують працевлаштуватися.

Зробити це тепер буде дещо легше – українська IT-компанія Jooble запустила спеціальний мобільний застосунок Jooble Job Search. Програма відразу працюватиме у 69 країнах. Користувачі матимуть змогу переглядати найсвіжіші та найактуальніші пропозиції від роботодавців з понад 140 000 ресурсів.

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