Израиль позволит работать большей части украинцев

Очевидно, что они нуждаются в средствах для жизни, говорится о материальном обеспечении. Так, в Израиле решили разрешить части беженцев трудоустроиться.

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С 1 июля украинцы, прибывшие в Израиль к началу войны России на территории Украины, смогут работать в Израиле. Ожидается, что это решение коснется около 13 000 украинцев, которые находятся в Израиле, а срок действия их туристических виз закончился.

Кроме того, для граждан Украины, прибывших после начала российского вторжения, министр внутренних дел Аелет Шакед продлила вид на жительство до конца июля.

Запустили приложение для поиска работы за границей

Сотни тысяч украинцев остались без работы из-за войны в Украине, поскольку были вынуждены уехать в страны Европы. Впрочем, большинство беженцев рассчитывают трудоустроиться.

Сделать это теперь будет легче – украинская IT-компания Jooble запустила специальное мобильное приложение Jooble Job Search. Программа будет сразу работать в 69 странах. Пользователи смогут просматривать самые свежие и актуальные предложения от работодателей с более чем 140 000 ресурсов.

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