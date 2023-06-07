Бюджетний потяг із Варшави на Балтійське море повертається: коли перший рейс

Одне з найдешевших і найпопулярніших сполучень із Варшави до узбережжя Балтійського моря повертається. Поляки полюбили цей потяг за зручний маршрут та доступну ціну.

Потяг "‎Słoneczny" знову виходить на колію, щоб відвезти пасажирів зі столиці Польщі до узбережжя Балтійського моря. Поляки так чекають на запуск цього маршруту, що перший рейс року планують зробити дуже урочистим. Коли почне курсувати спеціальний курортний потяг із Варшави – дізнаєтесь в матеріалі.

Цікаво: Приховані перлини Польщі: 5 місць, які варто відвідати в червні

"‎Сонячний" рейс з мегаполіса на море

Святковий запуск поїзда "‎Słoneczny" запланували на 24 червня. Сезонний потяг курсуватиме до Устки, але робитиме зупинки у Гданську, Сопоті та Гдині. Це буде вже сімнадцятий рік для цього рейсу.

Потяг "‎Słoneczny" з кожним сезоном стає все більш популярним. Поляки полюбили цей маршрут за зручне сполучення і приємну ціну. До речі, про ціни. Інформацію про вартість квитків та розклад руху потяга поки тримають у секреті. Обіцяють оприлюднити її згодом на спеціальній пресконференції.

Але минулого року квиток на потяг з Варшави до Балтійського моря коштував:

Варшава – Устка (в один бік) – звичайний квиток 75 злотих (662 гривні);

(662 гривні); Варшава – Устка (в один бік) – студентський квиток 36 злотих (317 гривень);

(317 гривень); Варшава – Гданськ, Сопот або Гдиня (в один бік) – звичайний квиток 60 злотих (530 гривень);

(530 гривень); Варшава – Гданськ, Сопот або Гдиня (в один бік) – студентський квиток 30 злотих (265 гривень).

Раніше потяг зупинявся на таких станціях:

Центр Варшави

Леґьоново

Насельськ

Цеханув

Млава

Дзялдово

Мальборк

Гданськ

Сопот

Гдиня

Слупськ

Устка

Минулого року потягами "‎Słoneczny" подорожувало загалом близько 101 000 пасажирів. На цьому напрямку можна безкоштовно провозити собаку або велосипед. Найперший рейс поїзда з Варшави до Балтійського моря відбувся в червні 2005 року.