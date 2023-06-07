Поезд "Słoneczny" снова выходит на рельсы, чтобы отвезти пассажиров из столицы Польши к побережью Балтийского моря. Поляки так ждут запуска этого маршрута, что первый рейс года планируют сделать очень торжественным. Когда начнет курсировать специальный курортный поезд из Варшавы – узнаете в материале.
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"Солнечный" рейс из мегаполиса на море
Праздничный запуск поезда "Słoneczny" запланирован на 24 июня. Сезонный поезд будет курсировать в Устку, но делать остановки в Гданьске, Сопоте и Гдыне. Это уже семнадцатый год для этого рейса.
Поезд "Słoneczny" с каждым сезоном становится все более популярным. Поляки полюбили этот маршрут за удобное сообщение и приятную цену. Кстати, о ценах. Информацию о стоимости билетов и расписание движения поезда пока держат в секрете. Обещают рассказать все позже на специальной пресс-конференции.
Но в прошлом году билет на поезд из Варшавы на Балтийское море стоил:
- Варшава – Устка (в одну сторону) – обычный билет 75 злотых (662 гривны);
- Варшава – Устка (в одну сторону) – студенческий билет 36 злотых (317 гривен);
- Варшава – Гданьск, Сопот или Гдыня (в одну сторону) – обычный билет 60 злотых (530 гривен);
- Варшава – Гданьск, Сопот или Гдыня (в одну сторону) – студенческий билет 30 злотых (265 гривен).
Ранее поезд останавливался на таких станциях:
- Центр Варшавы
- Легеново
- Насельск
- Цеханув
- Млава
- Дзялдово
- Мальборк
- Гданьск
- Сопот
- Гдыня
- Слупск
- Устка