Мальовниче узбережжя Амальфі: один із найпопулярніших напрямків Італії отримає власний аеропорт

Узбережжя Амальфі знають у всьому світі, це найкрасивіше і найвідоміше узбережжя Італії, яке охоплює відомі на весь світ селища. Але раніше туристам не так легко було дістатися туди, адже аеропорту не було. Зовсім скоро це зміниться.

Аеропорт Салерно Коста-д'Амальфі – за 45 кілометрів від Амальфі та за 21 кілометрів від міста Салерно – відкривається вже з середини липня. Незабаром туристам стане легше діставатися популярних італійських узбереж.

Читайте також Тікають навіть місцеві: популярні курорти Туреччини – в епіцентрі несподіваної кризи

На італійському узбережжі відкриється новий аеропорт

Цього року мандрівники зможуть дістатися узбережжя Амальфі через нещодавно відкритий транспортний вузол. Аеропорт Салерно Коста д'Амальфі був побудований в 1926 році та протягом багатьох років служив військовим аеропортом, льотною школою, центром пожежогасіння та приватним аеропортом.

У 2007 році були зроблені зміни, щоб відкрити аеропорт для комерційних рейсів, але у 2016 році він повністю закрився.

Тепер Салерно Коста д'Амальфі знову відкриється для міжнародних рейсів з липня цього року. 11 липня рейси з аеропорту запускає лоукостер Volotea. Літаки літатимуть в інші італійські міста та у Францію. Компанія easyJet запропонує рейси до Лондона та Базелю.

До слова, було подовжено злітно-посадкову смугу та ведуться роботи над новим пасажирським терміналом, який буде завершено до 2027 року. Розвиток аеропорту триватиме до 2043 року – на той час в аеропорту планують приймати близько 6 мільйонів пасажирів на рік.