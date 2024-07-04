Аэропорт Салерно Коста-д'Амальфи – в 45 километрах от Амальфи и в 21 километре от города Салерно – открывается уже с середины июля. Вскоре туристам станет легче добираться до популярных итальянских побережий.

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На итальянском побережье откроется новый аэропорт

В этом году путешественники смогут добраться до побережья Амальфи через недавно открытый транспортный узел. Аэропорт Салерно Коста д'Амальфи был построен в 1926 году и в течение многих лет служил военным аэропортом, летной школой, центром пожаротушения и частным аэропортом.

В 2007 году были сделаны изменения, чтобы открыть аэропорт для коммерческих рейсов, но в 2016 году он полностью закрылся.

Теперь Салерно Коста д'Амальфи снова откроется для международных рейсов с июля этого года. 11 июля рейсы из аэропорта запускает лоукостер Volotea. Самолеты будут летать в другие итальянские города и во Францию. Компания easyJet предложит рейсы в Лондон и Базель.

К слову, было продлено взлетно-посадочную полосу и ведутся работы над новым пассажирским терминалом, который будет завершен до 2027 года. Развитие аэропорта продлится до 2043 года – в то время в аэропорту планируют принимать около 6 миллионов пассажиров в год.