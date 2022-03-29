Послуга доступна тим людям, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року. Раніше аналогічну заяву зробив перевізник Marinobus.
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Про безкоштовні міжміські перевезення для українських біженців від Itabus
З Itabus вимушено переселені через війну громадяни України можуть пересуватися по всьому італійському півострову з півночі на південь, у регіонах, які обслуговує компанія, а саме:
- Абруццо;
- Базиліката;
- Калабрія;
- Кампанія;
- Емілія-Романья;
- Лаціо;
- Лігурія;
- Ломбардія;
- Марке;
- Молізе;
- П'ємонт;
- Апулія;
- Тоскана;
- Венето.
Для отримання безплатної поїздки потрібно прийти на автостанцію чи зупинку мережі Itabus та показати водіям закордонний паспорт із печаткою про перетин кордону. Знадобиться також сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 чи негативний тест на коронавірус.
Попередньо забронювати квитки можна за номером телефону 080-311-23-35.