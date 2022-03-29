Послуга доступна тим людям, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року. Раніше аналогічну заяву зробив перевізник Marinobus.

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Про безкоштовні міжміські перевезення для українських біженців від Itabus

З Itabus вимушено переселені через війну громадяни України можуть пересуватися по всьому італійському півострову з півночі на південь, у регіонах, які обслуговує компанія, а саме:

Абруццо;

Базиліката;

Калабрія;

Кампанія;

Емілія-Романья;

Лаціо;

Лігурія;

Ломбардія;

Марке;

Молізе;

П'ємонт;

Апулія;

Тоскана;

Венето.

Для отримання безплатної поїздки потрібно прийти на автостанцію чи зупинку мережі Itabus та показати водіям закордонний паспорт із печаткою про перетин кордону. Знадобиться також сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 чи негативний тест на коронавірус.

Попередньо забронювати квитки можна за номером телефону 080-311-23-35.