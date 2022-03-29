Услуга доступна людям, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года. Ранее аналогичное заявление сделал перевозчик Marinobus.
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О бесплатных междугородных перевозках для украинских беженцев от Itabus
Из Itabus вынужденно переселенные из-за войны граждане Украины могут передвигаться по всему итальянскому полуострову с севера на юг, в регионах, обслуживаемых компанией, а именно:
- Абруццо;
- Базиликата;
- Калабрия;
- Компания;
- Эмилия-Романья;
- Лацио;
- Лигурия;
- Ломбардия;
- Марке;
- Молизе;
- Пьемонт;
- Опулия;
- Тоскана;
- Венето.
Для получения бесплатной поездки нужно прийти на автостанцию или остановку сети Itabus и показать водителям загранпаспорт с печатью о пересечении границы. Потребуется также сертификат о вакцинации против COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.
Предварительно забронировать билеты можно по телефону 080-311-23-35.