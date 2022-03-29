Услуга доступна людям, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года. Ранее аналогичное заявление сделал перевозчик Marinobus.

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О бесплатных междугородных перевозках для украинских беженцев от Itabus

Из Itabus вынужденно переселенные из-за войны граждане Украины могут передвигаться по всему итальянскому полуострову с севера на юг, в регионах, обслуживаемых компанией, а именно:

  • Абруццо;
  • Базиликата;
  • Калабрия;
  • Компания;
  • Эмилия-Романья;
  • Лацио;
  • Лигурия;
  • Ломбардия;
  • Марке;
  • Молизе;
  • Пьемонт;
  • Опулия;
  • Тоскана;
  • Венето.

Для получения бесплатной поездки нужно прийти на автостанцию ​​или остановку сети Itabus и показать водителям загранпаспорт с печатью о пересечении границы. Потребуется также сертификат о вакцинации против COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

Предварительно забронировать билеты можно по телефону 080-311-23-35.