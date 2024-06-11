У червні серед країн ЄС цей рейтинг очолив італійський паспорт. У світі його обганяє лише сінгапурський. Про це свідчить індекс паспортів VisaGuide.

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Італійський паспорт виявився найсильнішим у ЄС у червні

Італійський паспорт був визнаний найпотужнішим паспортом у Європі та другим за силою у світі, відкриваючи двері багатьох країн для громадян Італії. Так, італійці можуть в'їжджати без віз до 107 країн світу, без паспорта – до 44 країн.

Згідно з індексом паспортів VisaGuide, італійський паспорт тримається на позиції найсильнішого паспорта ЄС вже третій місяць поспіль. У світі його обганяє лише паспорт Сінгапура.

Паспорти Іспанії та Франції посідають третє та четверте місця в рейтингу найсильніших паспортів, що дозволяє громадянам в'їжджати до 106 та 104 країн. Громадяни обох країн мають візові вимоги до 17 країн, тоді як іспанські та французькі паспорти мають паспортну оцінку 90,48 та 90,45 відповідно.

До десятки найкращих також увійшли:

Сінгапур; Італія; Іспанія; ​​Франція; ​​Угорщина; ​​Австрія; ​​Ірландія; ​​​Нідерланди; ​​​Бельгія; ​​​Швейцарія.

Загалом власники паспортів ЄС можуть насолоджуватися вільним пересуванням по всьому світу, оскільки їхні паспорти входять до топ-20 країн із найсильнішими паспортами у світі.

Паспорт Сінгапуру 4-й місяць поспіль визнаний найсильнішим у світі

Мобільність, яку сінгапурський паспорт пропонує своїм громадянам, дозволила країні виділитися з-поміж сотень інших країн, займаючи рейтинг найпотужніших паспортів у світі протягом чотирьох місяців поспіль – березня, квітня, травня та червня.



Паспорт Сінгапуру – найпотужніший у світі / Фото Liahne Zaobao

Власники сінгапурських паспортів мають безвізовий в'їзд до 159 країн, включаючи країни Шенгенської угоди, Австралію, Велику Британію та Сполучені Штати.

Загалом 27 країн вимагають від громадян Сінгапуру отримання VOA для в'їзду, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію та Кувейт. Список країн, які мають візові вимоги для громадян Сінгапуру, включає 19 країн. Цей список складається з таких країн, як Афганістан, Чад, Північна Корея, Ірак і Сирія, серед інших.