В июне среди стран ЕС этот рейтинг возглавил итальянский паспорт. В мире его обгоняет только сингапурский. Об этом свидетельствует индекс паспортов VisaGuide.

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Итальянский паспорт оказался самым сильным в ЕС в июне

Итальянский паспорт был признан самым мощным паспортом в Европе и вторым по силе в мире, открывая двери многих стран для граждан Италии. Так, итальянцы могут въезжать без виз в 107 стран мира, без паспорта – в 44 страны.

Согласно индексу паспортов VisaGuide, итальянский паспорт держится на позиции самого сильного паспорта ЕС уже третий месяц подряд. В мире его обгоняет только паспорт Сингапура.

Паспорта Испании и Франции занимают третье и четвертое места в рейтинге самых сильных паспортов, что позволяет гражданам въезжать в 106 и 104 страны. Граждане обеих стран имеют визовые требования в 17 стран, тогда как испанские и французские паспорта имеют паспортную оценку 90,48 и 90,45 соответственно.

В десятку лучших также вошли:

Сингапур; Италия; Испания; Франция; Венгрия; Австрия; Ирландия; Нидерланды; Бельгия; Швейцария.

В общем владельцы паспортов ЕС могут наслаждаться свободным передвижением по всему миру, поскольку их паспорта входят в топ-20 стран с самыми сильными паспортами в мире.

Паспорт Сингапура 4-й месяц подряд признан самым сильным в мире

Мобильность, которую сингапурский паспорт предлагает своим гражданам, позволила стране выделиться среди сотен других стран, занимая рейтинг самых мощных паспортов в мире в течение четырех месяцев подряд – марта, апреля, мая и июня.



Паспорт Сингапура – самый мощный в мире / Фото Liahne Zaobao

Владельцы сингапурских паспортов имеют безвизовый въезд в 159 стран, включая страны Шенгенского соглашения, Австралию, Великобританию и Соединенные Штаты.

Всего 27 стран требуют от граждан Сингапура получения VOA для въезда, включая Египет, Саудовскую Аравию и Кувейт. Список стран, которые имеют визовые требования для граждан Сингапура, включает 19 стран. Этот список состоит из таких стран, как Афганистан, Чад, Северная Корея, Ирак и Сирия, среди других.