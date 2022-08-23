В Італії платять 15 000 євро за переїзд на мальовничий острів

Втім, є цікавий пункт у цій пропозиції. Уряд Сардинії запропонує до 15 000 євро людям, які переїдуть.

Читайте також Найкомфортніші для життя міста у світі: хто очолив рейтинг

Хто отримає кошти і на що

Грант, запропонований урядом Сардинії, повинен бути спрямований на покупку або ремонт будинку. Гроші також готові дати, якщо будинок, який хоче купити особа, розташований в муніципалітеті з населенням менше ніж 3 000 осіб.

Максимальна сума гранту складає 15 000 євро. Сума не повинна перевищувати половину вартості покупки або ремонту житла на острові.

Ми створили умови для того, щоб молоді люди вирішили залишитися і розвивати економіку найбільш вразливих територій,

— заявив президент Сардинії Крістіан Солінас.

Він також додав, що завдяки внескам в перші будинки, території зміцнюються і стають благодатним ґрунтом для тих, хто переїде туди або вирішить створити сім'ю.



Острів Сардинія в Італії / Фото UnSplash

За його словами, не може бути розвитку без реального поліпшення територій, внутрішніх і найбільш неблагополучних районів, які повинні пройти нову політику щодо їх заселення.

Зауважимо, Італія дедалі частіше стикається зі скороченням населення. Очікується, що число жителів країни зменшиться з 59,6 мільйона осіб у 2020 році до 47,6 мільйона у 2070-му – це 20%.