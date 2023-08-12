Це абсурд: чому пару туристів в Італії розлютив рахунок у кафе

Двох мандрівників, які перекусили в італійському кафе, розсердила платна послуга в закладі. Парі туристів несподівано нарахували додаткові 2 євро просто за те, що вони попросили розрізати бутерброд навпіл.

Туристи розповіли, що відвідали "‎симпатичне кафе" в комуні Гера-Ларіо на північному березі популярного серед мандрівників озера Комо. В закладі досить стандартне меню: подають каву, коктейлі, салати та швидкі закуски. Але гостей закладу збентежив рахунок.

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Несподіванка в чеку

Герої історії замовили собі звичайний сендвіч, колу, воду, еспресо та чіпси. Бутерброд, вочевидь, був досить великим, тому клієнти попросили розділити його на дві частини. Коли туристи побачили рахунок, то не одразу зрозуміли, що кафе включило в чек "‎послугу з розрізання сендвіча навпіл". І коштувало це "‎розрізання" 2 євро.

При цьому сам бутерброд коштував 7,50 євро, а газована вода та філіжанка еспресо були навіть дешевшими за цю "‎послугу" – 1,50 та 1,20 євро відповідно.

Нас було двоє, і ми попросили підсмажений бутерброд, щоб поділитися. Ми повинні заплатити, тому що тост розрізали навпіл? Такого зі мною не траплялося в жодному з місць у світі,

– поділився здивований турист.

Відповідь італійського кафе

Після того, як інцидент набув певного розголосу, власниця кафе мусила виправдовуватися в коментарях для італійських ЗМІ. Жінка аргументувала це так: мовляв, "‎додаткові послуги мають свою ціну".

Це був не простий бутерброд, усередині також була картопля фрі. Нам знадобився час, щоб розрізати його на дві частини. Нам довелося використовувати дві тарілки замість однієї, і час на їх миття подвоївся, а потім прати дві серветки,

– намагалась пояснити власниця закладу.

Також жінка уточнила, що безпосередньо у кафе клієнти ні на що не скаржились. Але якби так сталося, то додаткову плату за послугу вона б прибрала з рахунку.

Цікаві правила в Італії

Додаткові послуги в кафе та ресторанах Італії – не єдине, що може вас здивувати. У країні є чимало незвичних заборон, за які вас навіть можуть оштрафувати. Із останнього: вас можуть не пустити в басейн без шапочки для плавання.

А ще тут не можна їсти та пити поблизу історичних пам'яток і церков, купатися у фонтанах та вивозити пісок та мушлі з деяких пляжів. Більше про цікаві заборони в Італії і штрафи за їх порушення – читайте у матеріалі.