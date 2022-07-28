В Італії запрацював онлайн-сервіс з пошуку та замовлення медикаментів Liki24

28 липня 2022 , 14:56
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Джерело:

Liki24

Український сервіс Liki24 став доступним в Італії. Тепер шукати медикаменти в аптеках, порівнювати ціни на ліки та замовляти товари краси й здоров'я у ще одній країні Європі стане простіше.

Команда Liki24 працює над розширенням та пропонує свої послуги не лише в Україні, а й за кордоном. Так, в Італії розпочав роботу сайт liki24.it, що стало першим кроком для запуску всіх послуг сервісу на італійському ринку.

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Ми зростаємо дуже швидко, навіть швидше, ніж очікували. Розширюємо нашу географію та не збираємось зупинятись на досягнутому. Фармацевтичний ринок, особливо у Європі, дуже консервативний і довго захищався від будь-яких новітніх технологій. Проте можливість швидко отримати якісні та недорогі препарати завжди актуальна, а сучасні ІТ-технології дозволяють автоматизувати всі процеси. Сьогодні ми виходимо на ринок Італії, який вважаємо дуже перспективним,
– говорить Тарас Потічний, віцепрезидент із питань експансії Liki24.

Як користуватися Liki24

  • Знайдіть на сайті потрібні ліки за оптимальною ціною.
  • Оберіть товар да додайте його до кошика.
  • Під час оформлення оберіть варіант доставки (наразі доступна доставка поштою по всій території країни, а згодом можна буде оформити ще й швидку кур'єрську доставку товарів у всіх великих містах Італії).
Важливо! Ціни ліків відповідають цінам в аптеці, а стандартна вартість доставки становить 4,49 євро. Якщо ж вартість замовлення буде 25 євро і більше, препарати та супутні товари доставлять безкоштовно.

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Автор: Назарій Сорока