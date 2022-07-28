Команда Liki24 работает над расширением и предлагает свои услуги не только в Украине, но и за границей. Так, в Италии начал работу сайт liki24.it , ставший первым шагом для запуска всех услуг сервиса на итальянском рынке.

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Мы растем очень быстро, даже быстрее, чем ожидали. Расширяем нашу географию и не собираемся останавливаться на достигнутом. Фармацевтический рынок, особенно в Европе, очень консервативен и долго защищался от любых новейших технологий. Однако возможность быстро получить качественные и недорогие препараты всегда актуальна, а современные ИТ технологии позволяют автоматизировать все процессы. Сегодня мы выходим на рынок Италии, который считаем очень перспективным,

– говорит Тарас Потичный, вице-президент по вопросам экспансии Liki24.

Как пользоваться Liki24

Найдите на сайте нужное лекарство по оптимальной цене.

Выберите товар и добавьте его в корзину.

Во время оформления выберите вариант доставки (пока доступна доставка по почте по всей территории страны, а впоследствии можно будет оформить еще и быструю курьерскую доставку товаров во всех крупных городах Италии).

Важно! Цены лекарства соответствуют ценам в аптеке, а стандартная стоимость доставки составляет 4,49 евро. Если стоимость заказа будет 25 евро и более, препараты и сопутствующие товары доставят бесплатно.