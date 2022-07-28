Команда Liki24 працює над розширенням та пропонує свої послуги не лише в Україні, а й за кордоном. Так, в Італії розпочав роботу сайт liki24.it, що стало першим кроком для запуску всіх послуг сервісу на італійському ринку.
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Ми зростаємо дуже швидко, навіть швидше, ніж очікували. Розширюємо нашу географію та не збираємось зупинятись на досягнутому. Фармацевтичний ринок, особливо у Європі, дуже консервативний і довго захищався від будь-яких новітніх технологій. Проте можливість швидко отримати якісні та недорогі препарати завжди актуальна, а сучасні ІТ-технології дозволяють автоматизувати всі процеси. Сьогодні ми виходимо на ринок Італії, який вважаємо дуже перспективним,
– говорить Тарас Потічний, віцепрезидент із питань експансії Liki24.
Як користуватися Liki24
- Знайдіть на сайті потрібні ліки за оптимальною ціною.
- Оберіть товар да додайте його до кошика.
- Під час оформлення оберіть варіант доставки (наразі доступна доставка поштою по всій території країни, а згодом можна буде оформити ще й швидку кур'єрську доставку товарів у всіх великих містах Італії).
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