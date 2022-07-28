Команда Liki24 працює над розширенням та пропонує свої послуги не лише в Україні, а й за кордоном. Так, в Італії розпочав роботу сайт liki24.it, що стало першим кроком для запуску всіх послуг сервісу на італійському ринку.

Це цікаво Цілі не дають опускати руки, – блогер і волонтер Сергій Пех про те, як влаштував життя у Польщі

Ми зростаємо дуже швидко, навіть швидше, ніж очікували. Розширюємо нашу географію та не збираємось зупинятись на досягнутому. Фармацевтичний ринок, особливо у Європі, дуже консервативний і довго захищався від будь-яких новітніх технологій. Проте можливість швидко отримати якісні та недорогі препарати завжди актуальна, а сучасні ІТ-технології дозволяють автоматизувати всі процеси. Сьогодні ми виходимо на ринок Італії, який вважаємо дуже перспективним,

– говорить Тарас Потічний, віцепрезидент із питань експансії Liki24.

Як користуватися Liki24

Знайдіть на сайті потрібні ліки за оптимальною ціною.

Оберіть товар да додайте його до кошика.

Під час оформлення оберіть варіант доставки (наразі доступна доставка поштою по всій території країни, а згодом можна буде оформити ще й швидку кур'єрську доставку товарів у всіх великих містах Італії).

Важливо! Ціни ліків відповідають цінам в аптеці, а стандартна вартість доставки становить 4,49 євро. Якщо ж вартість замовлення буде 25 євро і більше, препарати та супутні товари доставлять безкоштовно.

Вас може зацікавити – Іноземці можуть замовити напис на ракеті за донат на ЗСУ: дивіться відео