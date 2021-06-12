Документи нелегальні працівники могли подавати з 1 червня до 15 серпня, і всього було надіслано 207 542 запити. Однак станом на сьогодні лише близько 11 000 (5%) отримали офіційні дозволи на роботу та проживання в Італії.

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Про ініціативу італійського уряду

Амністію та легалізацію могли отримати іноземні працівники у галузі сільського господарства, рибальства, догляду за людьми та домашньої роботи (садівники, сантехніки, кухарі, покоївки тощо).

Найбільша кількість заяв надійшла від домашніх працівників та доглядальників, склавши 85% від загальної кількості. За національністю таких трудових мігрантів в Італії лідирують українці.

Зараз, коли після початку прийому заяв пройшов понад рік, статистика розгляду документів є гіршою за найневтішніші передбачення.

Найбільше в Італії легалізуватись хочуть доглядальники / Фото Pexels

Деталі видачі дозволів

У великих містах, зокрема у Римі та Мілані, ситуація найгірша. У Мілані було подано понад 26 000 заяв, однак лише 400 іноземців стали щасливими власниками дозволів на проживання та роботу.

У Римі, де нелегали подали понад 16 000 заяв на амністію, лише два запити дійшли до останнього етапу розгляду, й ті не були ще видані на руки.

Частково таку затримку можна пояснити тим, що протягом карантину більшість державних установ Італії не працювали або виконували свої функції у дистанційному режимі. Відтак, з понад 200 000 заявок до видачі готують ще 20 000 дозволів на легальну роботу та проживання в Італії для іноземців.

В Італії до видачі готують ще близько 20 тисяч дозволів на роботу та проживання / Фото Pexels