Документы нелегальные работники могли подавать с 1 июня по 15 августа, и всего было отправлено 207 542 запросы. Однако на сегодня лишь около 11 000 (5%) получили официальные разрешения на работу и проживание в Италии.

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Об инициативе итальянского правительства

Амнистию и легализацию могли получить иностранные работники в области сельского хозяйства, рыболовства, ухода за людьми и домашней работы (садоводы, сантехники, повара, горничные и т.д.).

Наибольшее количество заявлений поступило от домашних работников и сиделок, составив 85% от общего количества. За национальностью таких трудовых мигрантов в Италии лидируют украинцы.

Сейчас, когда после начала приема заявлений прошло более года, статистика рассмотрения документов является хуже самых неутешительных предсказаний.

Больше всего в Италии легализоваться хотят сиделки / Фото Pexels

Детали выдачи разрешений

В больших городах, в частности в Риме и Милане, ситуация самая плохая. В Милане было подано более 26 000 заявлений, однако только 400 иностранцев стали счастливыми обладателями разрешений на проживание и работу.

В Риме, где нелегалы ​​подали более 16 000 заявлений на амнистию, только два запроса дошли до последнего этапа рассмотрения, и те не были еще выданы на руки.

Частично такую ​​задержку можно объяснить тем, что в течение карантина большинство государственных учреждений Италии не работали или выполняли свои функции в дистанционном режиме. Следовательно, с более 200 000 заявок к выдаче сегодня готовят еще 20 000 разрешений на легальную работу и проживание в Италии для иностранцев.

В Италии к выдаче готовят еще около 20 тысяч разрешений на работу и проживание / Фото Pexels