В популярній країні починається найспекотніший період літа: чого чекати туристам

В Італії починається найспекотніший період літа, з щоденним підвищенням температури з кульмінацією між 13 і 14 серпня. Про це оголосили метеорологи після декількох тижнів спекотної погоди.

В Італії починається найспекотніший період літа

Цей прогноз було зроблено в неділю, 4 серпня, коли у восьми містах, включаючи Рим і Флоренцію, було оголошено найвищий рівень небезпеки через спеку, запроваджений Міністерством охорони здоров'я. Як повідомляється, температура підвищуватиметься щодня, поки не досягне свого піка 13 і 14 серпня.

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Синоптики попереджають, що з 5 серпня ситуація погіршиться. У Римі, де нестерпна спека триває безперервно з червня, температура підніметься до 38 градусів за Цельсієм приблизно 9 серпня, а у Флоренції вона сягне 40 градусів.

За словами Антоніо Сано з порталу iLMeteo.it, температура продовжуватиме невпинно зростати до середини серпня. Він додав, що це буде "хвиля пекельної спеки" по всій країні. Потім температура знизиться, й відповідно ситуація покращиться.

В Іспанії попередили про "реальний ризик" для туризму

Надзвичайна кліматична ситуація становить "реальний ризик" для традиційної моделі масового туризму в Іспанії. Підвищення температури та часті хвилі спеки вражають найпопулярніші прибережні напрямки країни.

У нещодавній заяві Ектор Теджеро, голова Департаменту охорони здоров'я та зміни клімату Міністерства охорони здоров'я Іспанії, повідомив, що з посольством Британії розпочато обговорення заходів щодо навчання "вразливих" туристів, як справлятися з екстремальною спекою. Річ у тім, що фізичні наслідки кліматичної надзвичайної ситуації стають все більш очевидними.