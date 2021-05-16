Щеплення серед картин: в Італії облаштували в музеї центр вакцинації проти COVID-19

Музей поблизу італійського міста Турин виділив свої галереї для центру вакцинації проти COVID-19, яку проводить місцева влада. Під час отримання ін’єкції пацієнти можуть насолоджуватися настінними картинами.

Наразі щепитися там можуть лише люди району, який обслуговують місцеві органи охорони здоров’я. Вакцинацію проводять за попереднім записом.

До теми Скільки коштує одна доза COVID-вакцини в Україні: Степанов назвав ціну

Мистецтво допомагає

Слідуючи по стопах культурних установ по всій Європі, музей сучасного мистецтва Castello di Rivoli став одним з декількох італійських музеїв, які приєдналися до ініціативи подолання коронавірусу. З гаслом "Мистецтво допомагає" вони виділили місце для центру вакцинації серед художніх творів швейцарської художниці Клаудії Комте.



Центр вакцинації в музеї Італії / Фото The New York Times

Мистецтво завжди сприяло піклуванню про суспільство. Не випадково одними з перших музеїв світу раніше були лікарні. Зараз ми хотіли б, так би мовити, віддати данину, зробивши кімнати Castello di Rivoli доступними для національного плану вакцинації,

– сказала директорка музею Керолін Кристов-Бакаргієва.

Вона додала, що ніщо б не змогло створити досконаліший фон, ніж роботи Комте.



Приймальня після вакцинації / Фото The New York Times

Про експозицію Комте

Виставка відкрилася ще восени 2019 року і мала тривати до лютого минулого року. Однак через пандемію її достроково закрили. Як зазначила Крістов-Бакаргієва, гігантські настінні розписи, частково натхнені деякими декоративними мотивами будівлі XVIII століття, стали найтривалішою експозицією в історії Castello.



Castello di Rivoli / Фото The New York Times

Коли в музеї вирішили зробити центр вакцинації, вони подзвонили до художниці, щоб спитати її думку. Комте була в захопленні від цієї ідеї, адже, сказала вона, це дає друге життя її творам, а також звуковому супроводу, який спеціально для виставки написав композитор Егон Елліут.

Я люблю уявляти, як люди входять і отримують цей захоплюючий і повний аудіовізуальний досвід,

– сказала художниця.

І це дійсно працює. Як зазначила одна пенсіонерка, яка прийшла на щеплення, "тривога, пов’язана з вакцинацією, зникла в цих прекрасних кімнатах, оточених музикою". Усе це дало їй можливість розслабитися.



Пенсіонерка, яка прийшла вакцинуватися / Фото The New York Times



Вакцинацію проводять серед робіт швейцарської художниці / Фото The New York Times



Інтер'єр допомагає розслабитися під час щеплення / Фото The New York Times