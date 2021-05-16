Наразі щепитися там можуть лише люди району, який обслуговують місцеві органи охорони здоров’я. Вакцинацію проводять за попереднім записом.

До теми Скільки коштує одна доза COVID-вакцини в Україні: Степанов назвав ціну

Мистецтво допомагає

Слідуючи по стопах культурних установ по всій Європі, музей сучасного мистецтва Castello di Rivoli став одним з декількох італійських музеїв, які приєдналися до ініціативи подолання коронавірусу. З гаслом "Мистецтво допомагає" вони виділили місце для центру вакцинації серед художніх творів швейцарської художниці Клаудії Комте.



Центр вакцинації в музеї Італії / Фото The New York Times

Мистецтво завжди сприяло піклуванню про суспільство. Не випадково одними з перших музеїв світу раніше були лікарні. Зараз ми хотіли б, так би мовити, віддати данину, зробивши кімнати Castello di Rivoli доступними для національного плану вакцинації,

– сказала директорка музею Керолін Кристов-Бакаргієва.

Вона додала, що ніщо б не змогло створити досконаліший фон, ніж роботи Комте.



Приймальня після вакцинації / Фото The New York Times

Про експозицію Комте

Виставка відкрилася ще восени 2019 року і мала тривати до лютого минулого року. Однак через пандемію її достроково закрили. Як зазначила Крістов-Бакаргієва, гігантські настінні розписи, частково натхнені деякими декоративними мотивами будівлі XVIII століття, стали найтривалішою експозицією в історії Castello.



Castello di Rivoli / Фото The New York Times

Коли в музеї вирішили зробити центр вакцинації, вони подзвонили до художниці, щоб спитати її думку. Комте була в захопленні від цієї ідеї, адже, сказала вона, це дає друге життя її творам, а також звуковому супроводу, який спеціально для виставки написав композитор Егон Елліут.

Я люблю уявляти, як люди входять і отримують цей захоплюючий і повний аудіовізуальний досвід,

– сказала художниця.

І це дійсно працює. Як зазначила одна пенсіонерка, яка прийшла на щеплення, "тривога, пов’язана з вакцинацією, зникла в цих прекрасних кімнатах, оточених музикою". Усе це дало їй можливість розслабитися.



Пенсіонерка, яка прийшла вакцинуватися / Фото The New York Times



Вакцинацію проводять серед робіт швейцарської художниці / Фото The New York Times



Інтер'єр допомагає розслабитися під час щеплення / Фото The New York Times