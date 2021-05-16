Наразі щепитися там можуть лише люди району, який обслуговують місцеві органи охорони здоров’я. Вакцинацію проводять за попереднім записом.
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Мистецтво допомагає
Слідуючи по стопах культурних установ по всій Європі, музей сучасного мистецтва Castello di Rivoli став одним з декількох італійських музеїв, які приєдналися до ініціативи подолання коронавірусу. З гаслом "Мистецтво допомагає" вони виділили місце для центру вакцинації серед художніх творів швейцарської художниці Клаудії Комте.
Центр вакцинації в музеї Італії / Фото The New York Times
Мистецтво завжди сприяло піклуванню про суспільство. Не випадково одними з перших музеїв світу раніше були лікарні. Зараз ми хотіли б, так би мовити, віддати данину, зробивши кімнати Castello di Rivoli доступними для національного плану вакцинації,
– сказала директорка музею Керолін Кристов-Бакаргієва.
Вона додала, що ніщо б не змогло створити досконаліший фон, ніж роботи Комте.
Приймальня після вакцинації / Фото The New York Times
Про експозицію Комте
Виставка відкрилася ще восени 2019 року і мала тривати до лютого минулого року. Однак через пандемію її достроково закрили. Як зазначила Крістов-Бакаргієва, гігантські настінні розписи, частково натхнені деякими декоративними мотивами будівлі XVIII століття, стали найтривалішою експозицією в історії Castello.
Castello di Rivoli / Фото The New York Times
Я люблю уявляти, як люди входять і отримують цей захоплюючий і повний аудіовізуальний досвід,
– сказала художниця.
І це дійсно працює. Як зазначила одна пенсіонерка, яка прийшла на щеплення, "тривога, пов’язана з вакцинацією, зникла в цих прекрасних кімнатах, оточених музикою". Усе це дало їй можливість розслабитися.
Пенсіонерка, яка прийшла вакцинуватися / Фото The New York Times
Вакцинацію проводять серед робіт швейцарської художниці / Фото The New York Times
Інтер'єр допомагає розслабитися під час щеплення / Фото The New York Times