Сейчас прививаться там могут только люди района, обслуживающие местные органы здравоохранения. Вакцинацию проводят по предварительной записи.

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Искусство помогает

Следуя по стопам культурных учреждений по всей Европе, музей современного искусства Castello di Rivoli стал одним из нескольких итальянских музеев, которые присоединились к инициативе преодоления коронавируса. С лозунгом "Искусство помогает" они выделили место для центра вакцинации среди художественных произведений швейцарской художницы Клаудии Комте.



Центр вакцинации в музее Италии / Фото The New York Times

Искусство всегда способствовало заботе об обществе. Не случайно одним из первых музеев мира ранее были больницы. Сейчас мы хотели бы, так сказать, отдать дань, сделав комнаты Castello di Rivoli доступными для национального плана вакцинации,

– сказала директор музея Кэролин Кристов-Бакаргиева.

Она добавила, что ничто бы не смогло создать более совершенный фон, чем работы Комте.



Приемная после вакцинации / Фото The New York Times

Об экспозиции Комте

Выставка открылась еще осенью 2019 года и должна была длиться до февраля прошлого года. Однако из-за пандемии ее досрочно закрыли. Как отметила Кристов-Бакаргиева, гигантские настенные росписи, частично воодушевленные некоторыми декоративными мотивами здания XVIII века, стали самой длительной экспозицией в истории Castello.



Castello di Rivoli / Фото The New York Times

Когда в музее решили сделать центр вакцинации, они позвонили художнице, чтобы спросить ее мнение. Комте была в восторге от этой идеи, ведь, сказала она, это дает вторую жизнь ее произведениям, а также звуковому сопровождению, которое специально для выставки написал композитор Эгон Эллиут. Я люблю представлять, как люди входят и получают этот захватывающий и полный аудиовизуальный опыт,

– сказала художница. И это действительно работает. Как отметила одна пенсионерка, которая пришла на прививку, "тревога, связанная с вакцинацией, исчезла в этих прекрасных комнатах, окруженных музыкой". Все это дало ей возможность расслабиться.



Пенсионерка, которая пришла вакцинироваться​ / Фото The New York Times



Вакцинацию проводят среди работ швейцарской художницы​ / Фото The New York Times



Интерьер помогает расслабиться во время прививки​ / Фото The New York Times