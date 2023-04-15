В Італії штрафуватимуть туристів на 60 тисяч євро за одне порушення

На рішення влади вплинули часті випадки пошкодження культурних об'єктів як недобросовісними туристами, так і протестувальниками, які влаштовують різні акції, зокрема із застосуванням фарби та інших субстанцій.

Напади на пам'ятники і художні об'єкти завдають економічної шкоди всім. Для їхнього очищення необхідне втручання вузькоспеціалізованого персоналу і використання дуже дорогих машин. Той, хто здійснює ці дії, повинен також взяти на себе фінансову відповідальність,

– йдеться в заяві міністра Санджуліано.

Він нагадав, що уряд був змушений викласти 40 000 євро за очищення фасаду Палаццо Мадама 15-го століття, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Турині, після недавнього акту вандалізму. Це сталося після серії інцидентів, під час яких туристи та протестувальники, зокрема, пошкодили частини неоціненної спадщини Італії.

Палаццо Мадама в Римі під час протесту облили фарбою / Фото Ultima Generazione​

Уряд країни вже схвалив ініціативу про покарання вандалів 11 квітня, однак остаточно її ще не затвердили.

Зазначається, що штраф за вандалізм починатиметься від 10 000 євро і може сягати до 60 000 євро.