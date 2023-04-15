На решение властей повлияли частые случаи повреждения культурных объектов как недобросовестными туристами, так и протестующими, устраивающими разные акции, в том числе с применением краски и других субстанций.

Приступы на памятники и художественные объекты наносят экономический ущерб всем. Для их очищения необходимо вмешательство узкоспециализированного персонала и использование очень дорогих машин. Тот, кто совершает эти действия, должен также взять на себя финансовую ответственность,

– говорится в заявлении министра Санджулиано.

Он напомнил, что правительство было вынуждено выложить 40 000 евро за очистку фасада Палаццо Мадама 15 века, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турине, после недавнего акта вандализма. Это произошло после серии инцидентов, в ходе которых туристы и протестующие, в частности, повредили части бесценного наследия Италии.

Палаццо Мадама в Риме во время протеста облили краской / Фото Ultima Generazione

Правительство страны уже одобрило инициативу о наказании вандалов 11 апреля, однако окончательно ее еще не утвердили.

Отмечается, что штраф за вандализм будет начинаться от 10 000 евро и может достигать 60 000 евро.