Чайки "захопили" злітну смугу: через птахів закрили аеропорт у Венеції

В італійській Венеції чайки змінили роботу повітряного транспорту. Через нахабних птахів 20 рейсів перенаправили на інші летовища країни: до Верони, Тревізо, Трієста і Мілана.

У Венеції місцеві чайки дедалі більше докучають людям. Раніше вони просто могли відібрати в них їжу, але цього разу "‎захопили" цілий аеропорт.

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Птахи "‎окупували" злітну смугу

Птахи зупинили польоти й спричинили двогодинний хаос в аеропорту Марко Поло. Він є п'ятим за завантаженістю в Італії, розташований біля Венеції й має злітну смугу, яка веде до лагуни. Але на ранок п'ятниці весь жвавий рух літаків зупинився: в кінці злітної смуги зібралася велика зграя чайок.

Через це, за словами директора аеропорту, польоти припинили з 9:45 до 10:45. Двадцять рейсів, які мали сісти в Марко Поло, перенаправили до інших міст на півночі Італії: Верони, Тревізо, Мілана і Трієста. Тим пасажирам, які сіли у Тревізо пощастило більше, адже це лише 30 хвилин від Венеції. Але тим, хто приземлився в Мілані чи Трієсті, довелося діставатися до Венеції ще дві-три години.

Тим часом на злітній смузі в аеропорту Марко Поло застосували стандартну програму боротьби з чайками. З дві сотні пташок допоміг розігнати … сокіл. Він, як виявилось, "‎працює" в аеропорту Венеції. Також працівники використали спеціальні звукові засоби, які можуть відлякувати чайок. Нормальний розклад руху змогли відновити об 11:20 ранку.

Чайки – постійна проблема у Венеції

Влада міста попереджає туристів про небезпечних птахів. Зараз чайки стали більш агресивними і мандрівникам краще триматися від них подалі. Птахи вже кілька разів нападали на людей.

Переважно чайок цікавить їжа, яку туристи смакують в ресторанах, на вуличних сходах та над каналами Венеції. Птахи можуть вихопити її з рук. Особливо чайки полюбляють бургери та піцу.

По всій території міста встановили таблички з попередженнями італійською та англійською мовами. Вони застерігають туристів від контакту з чайками і категорично забороняють їх годувати.

Також влада Венеції радить мандрівникам відмовитися від споживання піци, бургерів та чипсів, коли вони сидять на вулиці. А також просять бути обачними на терасах ресторанів – нахабні чайки навідуються навіть туди.