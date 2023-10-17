В Венеции местные чайки все больше досаждают людям. Раньше они просто могли отобрать у них еду, но на этот раз "захватили" целый аэропорт.

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Птицы "окупировали" взлетную полосу

Птицы остановили полеты и вызвали двухчасовой хаос в аэропорту Марко Поло. Он является пятым по загруженности в Италии, расположен возле Венеции и имеет взлетную полосу, ведущую к лагуне. Но к утру пятницы все оживленное движение самолетов остановилось: в конце взлетной полосы собралась большая стая чаек.

Поэтому, по словам директора аэропорта, полеты прекратили с 9:45 до 10:45. Двадцать рейсов, которые должны были сесть в Марко Поло, перенаправили в другие города на севере Италии: Верону, Тревизо, Милан и Триест. Тем пассажирам, которые сели в Тревизо, повезло больше, ведь это всего 30 минут от Венеции. Но тем, кто приземлился в Милане или Триесте, пришлось добираться в Венецию еще два-три часа.

Между тем, на взлетной полосе в аэропорту Марко Поло применили стандартную программу борьбы с чайками. Две сотни птиц помог разогнать… сокол. Он, как оказалось, работает в аэропорту Венеции. Также работники использовали специальные звуковые средства, которые могут отпугивать чаек. Нормальное расписание движения смогли возобновить в 11:20 утра.

Чайки – постоянная проблема в Венеции

Власти города предупреждают туристов об опасных птицах. Сейчас чайки стали более агрессивными и путешественникам лучше держаться подальше от них. Птицы уже несколько раз нападали на людей.

Преимущественно чаек интересует еда, которую туристы кушают в ресторанах, на уличных ступеньках и над каналами Венеции. Птицы могут выхватить ее из рук. Особенно чайки любят бургеры и пиццу.

По всей территории города установили таблички с предупреждениями на итальянском и английском языках. Они предостерегают туристов от контакта с чайками и запрещают их кормить.

Также власти Венеции советуют путешественникам отказаться от потребления пиццы, бургеров и чипсов, когда они сидят на улице. А также просят быть осмотрительными на террасах ресторанов – наглые чайки появляются даже там.