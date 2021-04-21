Знову за парти та столики ресторанів: Італія пом'якшує карантинні обмеження

На початку пандемії Італія стала чи не найбільш постраждалою від COVID-19 країною. Важка ситуація зберігалася до сьогодні. Зараз Італія на сьомому місці за кількістю виявлених випадків інфекції й на шостому – за кількістю померлих від коронавірусу. Попри це, влада вирішила розпочати поступовий процес послаблення карантину.

Поступове скасовування обмежень стало можливим завдяки вакцинації населення. Також це є необхідним заходом для захисту економіки країни.

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Що дозволять і коли

З 26 квітня 2021 року загальнонаціональний локдаун скасують, а державу знову поділять на три зони, і запроваджуватимуть за потреби додаткові обмеження. Жителі зможуть вільно пересуватися країною.

У більшості регіонів школи та вищі навчальні заклади повернуть традиційні навчальні процеси.

Дозволили працювати й закладам громадського харчування. Але поки що обслуговувати столики можна лише на терасах.

Наступні кроки скасування карантинних обмежень уряд розпочне з 15 травня 2021 року. У цей період влада обіцяє дозволити роботу басейнів та тренажерних залів.

Театри, музеї, інші культурні та розважальні заклади відновлять роботу до літа.

Заклади харчування в Італії обслуговують відвідувачів лише на терасах / Фото Unsplash