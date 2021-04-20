Із 19 квітня 2021 року Словаччина послабила карантинні обмеження. Деяким закладам зі сфери послуг уряд дозволив відновити роботу, а громадяни можуть виїжджати за межі свого району. Розповідаємо, що ще дозволили у країні.

Попри те, що низка закладів почали працювати у звичному режимі, правило щодо зберігання дистанції у приміщеннях залишається чинним. Безпечною вважається відстань між людьми у 1,5 метра.

Схоже У Чехії послабили карантин: що тепер дозволено

Відновили роботу

З 19 квітня 2021 року Словаччина дозволила працювати усім магазинам та торговим центрам за умови дотримання ними рекомендованих заходів безпеки.

Повернулися до роботи й заклади культури: музеї, виставки, картинні галереї, театри тощо. Жителі країни відтепер також можуть відвідувати зоопарки, ботанічні сади й храми. Автошколам теж дозволено повернути навчання.

Відновлюють роботу всі підприємства сфери спорту: фітнес-зали, спортивні гуртки та студії, басейни тощо.

Готелі та інші заклади розміщення можуть приймати відвідувачів, але замовляти їжу мешканці повинні в номер.

Комендантська година продовжує діяти з 20:00 до 01:00.

Для доступу до відкритих закладів потрібно буде показати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж тиждень тому. Тест не вимагатимуть від тих, хто нещодавно перехворів, а також від вакцинованих людей.

19 квітня 2021 року у Словаччині відновили роботу храми та заклади культури / Фото Unsplash