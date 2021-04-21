Снова за парты и столики ресторанов: Италия смягчает карантин
В начале пандемии Италия стала едва ли не самой пострадавшей от COVID-19 страной. Тяжелая ситуация сохранялась до сих пор. Сейчас Италия на седьмом месте по количеству выявленных случаев инфекции и на шестом – по количеству умерших от коронавируса. Несмотря на это, власти решили начать постепенный процесс ослабления карантина.
Источник:5 канал
Постепенное снятие ограничений стало возможным благодаря вакцинации населения. Также это является необходимой мерой для защиты экономики страны.
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Что позволят и когда
С 26 апреля 2021 года общенациональный локдаун отменят, а государство снова поделят на три зоны, и будут вводить при необходимости дополнительные ограничения. Жители смогут свободно передвигаться по стране.
В большинстве регионов школы и высшие учебные заведения вернут традиционные учебные процессы.
Позволили работать и заведениям общественного питания. Но пока обслуживать столики можно только на террасах.
Следующие шаги отмены карантина правительство начнет с 15 мая 2021 года. В этот период обещают разрешить работу бассейнов и тренажерных залов.
Театры, музеи, другие культурные и развлекательные заведения возобновят работу к лету.
Рестораны в Италии обслуживают посетителей только на террасах / Фото Unsplash
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