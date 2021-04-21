В начале пандемии Италия стала едва ли не самой пострадавшей от COVID-19 страной. Тяжелая ситуация сохранялась до сих пор. Сейчас Италия на седьмом месте по количеству выявленных случаев инфекции и на шестом – по количеству умерших от коронавируса. Несмотря на это, власти решили начать постепенный процесс ослабления карантина.

Постепенное снятие ограничений стало возможным благодаря вакцинации населения. Также это является необходимой мерой для защиты экономики страны.

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Что позволят и когда

С 26 апреля 2021 года общенациональный локдаун отменят , а государство снова поделят на три зоны, и будут вводить при необходимости дополнительные ограничения. Жители смогут свободно передвигаться по стране.

В большинстве регионов школы и высшие учебные заведения вернут традиционные учебные процессы.

Позволили работать и заведениям общественного питания . Но пока обслуживать столики можно только на террасах .

Следующие шаги отмены карантина правительство начнет с 15 мая 2021 года. В этот период обещают разрешить работу бассейнов и тренажерных залов .

Театры, музеи, другие культурные и развлекательные заведения возобновят работу к лету.