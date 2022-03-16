Безкоштовно подорожувати Італією громадяни України можуть впродовж 5 днів з моменту в'їзду у країну. Про це йдеться в Розпорядженні про цивільний захист, виданому керівником Департаменту цивільного захисту Фабріціо Курчіо.

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Детальніше про безплатний проїзд для українських біженців в Італії

Положення передбачає безкоштовний проїзд у поїздах компанії Trenitalia (Group FS), які здійснюють міжміські, євросіті та регіональні сполучення, а також подорожі на морському транспорті та мережі автомагістралей.

В тексті постанови не зазначено, що вона буде ретроактивною. Це означає, що повернути гроші за куплені раніше квитки, на жаль, буде неможливо.

Для безплатного проїзду з собою слід мати документи, які підтверджують українське громадянство та час приїзду в Італію.

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