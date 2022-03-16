Бесплатно путешествовать по Италии граждане Украины могут в течение 5 дней с момента въезда в страну. Об этом говорится в Распоряжении о гражданской защите, выданном руководителем Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчио.
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Подробнее о бесплатном проезде для украинских беженцев в Италии
Положение предусматривает бесплатный проезд в поездах компании Trenitalia (Group FS), совершающих междугородные, евросити и региональные сообщения, а также поездки на морском транспорте и сети автомагистралей.
В тексте постановления не указано, что оно будет ретроактивным. Это значит, что вернуть деньги за купленные ранее билеты, к сожалению, невозможно.
Для бесплатного проезда следует иметь документы, подтверждающие украинское гражданство и время приезда в Италию.
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