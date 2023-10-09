Кампі Флегрей (або Флегрейські поля) – великий вулканічний район, розташований приблизно за 20 кілометрів від Неаполя. Його територія всіяна 24 кратерами. Цей супервулкан є набагато більшим і потужнішим за Везувій, який зруйнував стародавнє римське місто Помпеї.
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Небезпечний регіон сколихнули землетруси
Лише за останній місяць у зоні Флегрейських полів сталося понад 1 100 землетрусів. Це дуже насторожує сейсмологів і місцеву владу. Адже така сейсмічна активність є найбільшою за останні 40 років.
Довкола Кампі Флегрей розташовані кілька міст та сіл – Поццуолі, Баколі та Аньяно, населення яких перевищує 500 тисяч осіб.
Міністр цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі підкреслив, що евакуацію розпочнуть лише у разі "крайньої необхідності". Але уряд країни все ж планує рятувальні заходи і деякі перевірки. Зокрема, оглянуть будівлі в містах, щоб пересвідчитися, що вони достатньо міцні.
Якщо таки почнеться виверження супервулкана, миттєво буде запущено план евакуації. Жителів найближчих регіонів протягом трьох днів виселять із небезпечної зони: для цього скористаються громадським та приватним транспортом.
Місцеві ЗМІ пишуть, що кілька лікарень з цього району почнуть тестувати евакуаційні заходи. У медзакладах хочуть переконатися, що вони повністю готові протистояти ще сильнішим землетрусам або потенційному виверженню.
Біля супервулкана живуть понад 500 тисяч людей / Фото з Вікіпедії (автор Michele Pizza)
Інформування населення
Більшість вулканологів переконані, що однозначної загрози виверження немає. Але ґрунт наразі піднімається на 1,5 сантиметра щомісяця, тому це може вплинути на будівлі в населених пунктах довкола вулкана.
У районі Флегрейських полів щомісяця переглядають рівні ризику: від зеленого до червоного кольорів. Зараз показник тривоги в Поццуолі – жовтий. Місцеві жителі також регулярно отримують сповіщення про підземні поштовхи, якщо вони сягають понад 1,5 бала за шкалою Ріхтера.
Назва вулкана Кампі Флегрей походить від грецького слова, що означає "палаючий". Він знаходиться на відстані 20 кілометрів від Неаполя поблизу мальовничого узбережжя Амальфі. Супервулкан востаннє вивергався в 1538 році. Минулий сплеск землетрусів у регіоні стався у 1980-х роках. Тоді близько 40 тисяч людей тимчасово евакуювали з сусіднього Поццуолі.