Кампі Флегрей (або Флегрейські поля) – великий вулканічний район, розташований приблизно за 20 кілометрів від Неаполя. Його територія всіяна 24 кратерами. Цей супервулкан є набагато більшим і потужнішим за Везувій, який зруйнував стародавнє римське місто Помпеї.

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Небезпечний регіон сколихнули землетруси

Лише за останній місяць у зоні Флегрейських полів сталося понад 1 100 землетрусів. Це дуже насторожує сейсмологів і місцеву владу. Адже така сейсмічна активність є найбільшою за останні 40 років.

Довкола Кампі Флегрей розташовані кілька міст та сіл – Поццуолі, Баколі та Аньяно, населення яких перевищує 500 тисяч осіб.

Міністр цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі підкреслив, що евакуацію розпочнуть лише у разі "‎крайньої необхідності". Але уряд країни все ж планує рятувальні заходи і деякі перевірки. Зокрема, оглянуть будівлі в містах, щоб пересвідчитися, що вони достатньо міцні.

Якщо таки почнеться виверження супервулкана, миттєво буде запущено план евакуації. Жителів найближчих регіонів протягом трьох днів виселять із небезпечної зони: для цього скористаються громадським та приватним транспортом.

Місцеві ЗМІ пишуть, що кілька лікарень з цього району почнуть тестувати евакуаційні заходи. У медзакладах хочуть переконатися, що вони повністю готові протистояти ще сильнішим землетрусам або потенційному виверженню.

Біля супервулкана живуть понад 500 тисяч людей / Фото з Вікіпедії (автор Michele Pizza)

Інформування населення

Більшість вулканологів переконані, що однозначної загрози виверження немає. Але ґрунт наразі піднімається на 1,5 сантиметра щомісяця, тому це може вплинути на будівлі в населених пунктах довкола вулкана.

У районі Флегрейських полів щомісяця переглядають рівні ризику: від зеленого до червоного кольорів. Зараз показник тривоги в Поццуолі – жовтий. Місцеві жителі також регулярно отримують сповіщення про підземні поштовхи, якщо вони сягають понад 1,5 бала за шкалою Ріхтера.

Назва вулкана Кампі Флегрей походить від грецького слова, що означає "‎палаючий". Він знаходиться на відстані 20 кілометрів від Неаполя поблизу мальовничого узбережжя Амальфі. Супервулкан востаннє вивергався в 1538 році. Минулий сплеск землетрусів у регіоні стався у 1980-х роках. Тоді близько 40 тисяч людей тимчасово евакуювали з сусіднього Поццуолі.

Нагадаємо, у вересні на Гаваях прокинувся один із найактивніших вулканів світу – Кілауеа. Це був вже третій раз за рік, коли він проявив активність. Вулкан фонтанував лавою та викидав стовпи диму, але великої загрози для населення не було.