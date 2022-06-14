Соціальних виплат не завжди вистачає, тому українці шукають інших можливостей, наприклад, обміняти гривню у євро. Така послуга тепер доступна і в Італії. Про це повідомив керівник Національного банку України Кирило Шевченко.

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Українці в Італії зможуть обміняти гривню у євро

Про доступ до такої послуги домовилися Національні банки України та Італії. Тому відтепер українці, що тимчасово перебувають на італійській території, можуть обміняти готівкову гривню у євро.

Зазначається, що процес обміну налагодять вже до кінця червня.

Ті українці, які отримали дозвіл на тимчасовий прихисток в Італії, зможуть обміняти до 10 000 гривень на євро. Звертатися для цього необхідно в місцеві філіали Центробанку та відділення основних комерційних фінансових закладів.

За словами Шевченка, до цієї програми обміну мали б приєднається близько 400 відділень. На сайті Банку Італії буде опубліковано їхній список, а також актуальний курс обміну.

Крім того, програма обміну поширюється і на дітей. Від їхнього імені обміняти готівку зможуть батьки або законні опікуни.

До слова, таку послугу раніше запропонувала Польща та Бельгія. Також до цього доєдналася й Німеччина – в цій країні така можливість для українців триватиме впродовж 3 місяців з 24 травня. Очікується, що багато інших країн невдовзі приєднаються до такої практики.

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