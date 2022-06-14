Социальных выплат не всегда хватает, поэтому украинцы ищут другие возможности, например, обменять гривну в евро. Такая услуга теперь доступна и в Италии. Об этом сообщил руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Украинцы в Италии смогут обменять гривну в евро

О доступе к такой услуге договорились Национальные банки Украины и Италии. Поэтому отныне находящиеся на итальянской территории украинцы могут обменять наличную гривну в евро.

Отмечается, что процесс обмена будет налажен уже к концу июня.

Те украинцы, которые получили разрешение на временное убежище в Италии, смогут обменять до 10 000 гривен на евро. Обращаться для этого необходимо в местные филиалы Центробанка и отделение коммерческих финансовых учреждений.

По словам Шевченка, к этой программе обмена должны присоединиться около 400 отделений. На сайте Банка Италии будет опубликован их список, а также актуальный обменный курс.

Кроме того, программа обмена распространяется и на детей. От их имени обменять наличные деньги смогут родители или законные опекуны.

Такую услугу ранее предложила Польша и Бельгия. Также к этому присоединилась и Германия – в этой стране такая возможность для украинцев будет длиться 3 месяца с 24 мая. Ожидается, что многие другие страны в скором времени присоединятся к такой практике.

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