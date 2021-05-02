Українка в Голлівуді: історія режисерки монтажу Тетяни Ходаківської

Тетяна Ходаківська є відомою та затребуваною режисеркою монтажу у США. Чимало видатних режисерів фільмів пропонують їй співпрацю. Нещодавно жінка завершила роботу над стрічкою "Світанок третього дня", знятою за мотивами оповідання Едгара По "Падіння дому Ашерів". Розповідаємо про шлях українки до успіху.

Зараз жінка проживає у Нью-Йорку. Її роботи отримують не лише схвальні відгуки, а й престижні відзнаки. Зокрема, Українська кіноакадемія минулого року на врученні премії "Золота дзиґа" присвоїла Тетяні Ходаківській нагороду за найкращий монтаж.

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Початок успіху

Українка почала свою роботу в американському кінематографі з великого документального проєкту для Організації Об'єднаних Націй. Коли вона займалася цим проєктом, до неї почали надходити інші цікаві пропозиції. З часом їх ставало усе більше. Згодом Тетяна вже змогла самостійно обирати проєкти, над якими їй справді хочеться працювати, а нецікаві пропозиції – відхиляти.

Однією з таких перспективних пропозицій стала робота над фільмом жахів за мотивами знаменитого твору Едгара По.

Співпраця з Крейґом Кукровскі

Рік тому італійська операторка Валентина Кімілья порадила Тетяну Ходаківську американському режисеру Крейґу Кукровскі. Чоловік поспілкувався з українкою та запропонував їй посаду головної режисерки монтажу.

Пан Кукровскі роботою українки надзвичайно задоволений. Каже, що одразу вподобав стиль її монтажу і додає, що йому дуже пощастило мати її у свої команді.

Будь-хто технічно може це робити: просто натискати клавіші клавіатури. Але це не є справжнім монтажем. Справжній монтаж – це інтуїція, вміння, талант. Я відчув, що Таня має це,

– ділиться враженнями режисер.

Тетяна Ходаківська зазначає, що досягти успіху у режисерській справі жінкам важко. Тим паче тим, хто не є американками. Водночас справжній талант тут цінують.

Про стрічку

Стрічка "Світанок третього дня" зібрала на майданчику зірковий склад. Так Тетяна працювала разом із Мікі Рурком і Пітером Ґріном.

Фільм невдовзі показуватиму на фестивалях. Повноцінний прокат у кінотеатрах очікують восени. Серед найамбітніших цілей – номінація на премію "Оскар".