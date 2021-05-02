Зараз жінка проживає у Нью-Йорку. Її роботи отримують не лише схвальні відгуки, а й престижні відзнаки. Зокрема, Українська кіноакадемія минулого року на врученні премії "Золота дзиґа" присвоїла Тетяні Ходаківській нагороду за найкращий монтаж.

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Початок успіху

Українка почала свою роботу в американському кінематографі з великого документального проєкту для Організації Об'єднаних Націй. Коли вона займалася цим проєктом, до неї почали надходити інші цікаві пропозиції. З часом їх ставало усе більше. Згодом Тетяна вже змогла самостійно обирати проєкти, над якими їй справді хочеться працювати, а нецікаві пропозиції – відхиляти.

Однією з таких перспективних пропозицій стала робота над фільмом жахів за мотивами знаменитого твору Едгара По.

Співпраця з Крейґом Кукровскі

Рік тому італійська операторка Валентина Кімілья порадила Тетяну Ходаківську американському режисеру Крейґу Кукровскі. Чоловік поспілкувався з українкою та запропонував їй посаду головної режисерки монтажу.

Пан Кукровскі роботою українки надзвичайно задоволений. Каже, що одразу вподобав стиль її монтажу і додає, що йому дуже пощастило мати її у свої команді.

Будь-хто технічно може це робити: просто натискати клавіші клавіатури. Але це не є справжнім монтажем. Справжній монтаж – це інтуїція, вміння, талант. Я відчув, що Таня має це,

– ділиться враженнями режисер.

Тетяна Ходаківська зазначає, що досягти успіху у режисерській справі жінкам важко. Тим паче тим, хто не є американками. Водночас справжній талант тут цінують.

Про стрічку

Стрічка "Світанок третього дня" зібрала на майданчику зірковий склад. Так Тетяна працювала разом із Мікі Рурком і Пітером Ґріном.

Фільм невдовзі показуватиму на фестивалях. Повноцінний прокат у кінотеатрах очікують восени. Серед найамбітніших цілей – номінація на премію "Оскар".