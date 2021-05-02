Сейчас женщина проживает в Нью-Йорке. Ее работы получают не только положительные отзывы, но и престижные награды. В частности, Украинская киноакадемия прошлого года на вручении премии "Золотая дзига" присвоила Татьяне Ходаковской награду за лучший монтаж.

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Начало успеха

Украинка начала свою работу в американском кинематографе с большого документального проекту для Организации Объединенных Наций. Когда она занималась этим проектом, к ней начали поступать другие интересные предложения. Со временем их становилось все больше. Впоследствии Татьяна уже могла самостоятельно выбирать проекты, над которыми ей действительно хочется работать, а неинтересны предложения – отклонять.

Среди перспективных предложений отметилась работа над фильмом ужасов по мотивам знаменитого произведения Эдгара По.

Сотрудничество с Крейгом Кукровски

Год назад итальянская операторша Валентина Кимилья посоветовала Татьяну Ходаковскую американскому режиссеру Крейгу Кукровски . Он пообщался с украинкой и предложил ей должность главного режиссера монтажа.

Крейг Кукровски работой украинки доволен. Говорит, что сразу полюбил стиль ее монтажа и добавляет, что ему очень повезло иметь ее в свои команде.

Любой человек технически может это делать: просто нажимать клавиши клавиатуры. Но это не является настоящим монтажом. Настоящий монтаж – это интуиция, умение, талант. Я почувствовал, что Таня имеет это,

– делится впечатлениями режиссер.

Татьяна Ходаковская отмечает, что добиться успеха в режиссерском деле женщинам трудно. Тем более не американкам. В то же время настоящий талант, по ее словам, здесь ценят.

О фильме

Кинолента "Рассвет третьего дня" собрала на площадке звездный состав. Так Татьяна работала вместе с Мики Рурком и Питером Грином.