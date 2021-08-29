Своїм теперішнім становищем Ольга задоволена. Адже про роботу за кордоном замислювалася неодноразово.
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Навчання і кар'єра
Ольга розповідає, що народилася у простій сім'ї. Батько – колишній військовий, мама – домогосподарка. Дівчина закінчила школу-ліцей №1 в місті. Вчилася добре, але не на відмінно. За словами Ольги, вона була хорошисткою. Як і всі, хотіла здобути надійну професію та знайти своє життєве покликання. Зізнається, що на вибір освітнього закладу вплинули батьки та вчителі.
Спочатку Ольга вступила до Державного економіко-технологічного університету транспорту на спеціальність "Телекомунікаційні технології та автоматика". Каже, що це їй далося без особливих зусиль. Згодом дівчина здобула фах філолога в університеті Марії Склодовської-Кюрі в Любліні. Після цього вона перекваліфікувалася на інспектора прикордонного контролю в навчальному центрі Державної прикордонної служби України.
Ольга працювала інспектором паспортного контролю в аеропорту "Жуляни". Після цього пройденого шляху вона вирішила ще й закінчити тримісячні авіаційні курси в Саудівській Аравії. Як зазначила Ольга, свою професію вона обирала методом спроб та помилок.
Про роботу закордоном думала неодноразово. Саме тому і працюю в Саудівській Аравії. Маю друзів, які так само працюють за кордоном,
– розповідає Ольга.
Дівчина мріє розвиватися у тій сфері, в якій працює, і стати менеджером конкретного сегмента. Ольга налаштована оптимістично. На її думку, авіаційна галузь в Україні є перспективною і стрімко розвивається. Тому досягнути бажаного буде нескладно.
Ольга Лісовська / Фото Gazeta.ua
Про життя за кордоном
В Саудівській Аравії українка почуває себе комфортно. Зокрема, їй подобається якість медичних послуг.
Користуюся в Саудівській Аравії страховою медициною. Задоволена якістю. Однозначно хочу, щоб в Україні так було,
– ділиться Ольга.
Свою Батьківщину, каже Ольга, вона любить за багату історію та культуру. Та українцям, на її погляд, бракує підтримки від держави, а також забагато бюрократичних процедур та завеликі податки та замалі пенсії. А українським курортам слід бути більш орієнтованими на потреби клієнтів та сучасні критерії.
Окрім Саудівської Аравії, Ольга Лісовська два роки прожила в Європі. А в майбутньому українка мріє побувати на Мальдівах та в Японії.