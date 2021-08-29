Своим нынешним положением Ольга довольна. Ведь о работе за рубежом задумывалась неоднократно.

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Обучение и карьера

Ольга рассказывает, что родилась в простой семье. Отец – бывший военный, мама – домохозяйка. Девушка окончила школу-лицей №1 в городе. Училась хорошо, но не отлично. По словам Ольги, она была хорошисткой. Как и все, хотела получить надежную профессию и найти свое жизненное призвание. Признается, что на выбор образовательного учреждения повлияли родители и учителя.

Сначала Ольга поступила в Государственный экономико-технологический университет транспорта на специальность "Телекоммуникационные технологии и автоматика". Говорит, что это ей далось без особых усилий. Потом девушка получила специальность филолога в университете Марии Склодовской-Кюри в Люблине. После этого она переквалифицировалась на инспектора пограничного контроля в учебном центре Государственной пограничной службы Украины.

Ольга работала инспектором паспортного контроля в аэропорту "Жуляны". После этого пройденного пути она решила еще и закончить трехмесячные авиационные курсы в Саудовской Аравии. Как отметила Ольга, свою профессию она выбирала методом проб и ошибок.

О работе за рубежом думала неоднократно. Именно поэтому и работаю в Саудовской Аравии. Есть друзья, которые так же работают за рубежом,

– рассказывает Ольга.

Девушка мечтает развиваться в той сфере, в которой работает, и стать менеджером конкретного сегмента. Ольга настроена оптимистично. По ее мнению, авиационная отрасль в Украине является перспективной и стремительно развивается. Поэтому достичь желаемого будет несложно.

Ольга Лисовская / Фото Gazeta.ua

О жизни за рубежом

В Саудовской Аравии украинка чувствует себя комфортно. В частности, ей нравится качество медицинских услуг.

Пользуюсь в Саудовской Аравии страховой медициной. Довольна качеством. Однозначно хочу, чтобы в Украине так было,

– делится Ольга.

Свою Родину, говорит Ольга, она любит за богатую историю и культуру. У краинцам, на ее взгляд, не хватает поддержки от государства, а также много бюрократических процедур и слишком большие налоги и малые пенсии. А украинским курортам следует быть более ориентированными на потребности клиентов и современные критерии.