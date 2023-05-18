На самом деле, запрет ездить на велосипеде в наушниках в Испании действует еще с 2014 года. Но туристам-меломанам приходится постоянно о нем напоминать. Почему испанские стражи порядка запрещают велосипедистам слушать музыку – читайте в материале.

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Почему испанские правоохранители запрещают велосипедистам слушать музыку

Как рассказала руководитель организации Cycle SOS Лена Фарнелл, из-за музыки в наушниках велосипедисты не слышат сигналы автомобилей и крики пешеходов. Это приводит к увеличению количества ДТП. Чтобы заставить велосипедистов ориентироваться на свой слух, в Испании будет введена система штрафов.

Это (прослушивание музыки во время езды на велосипеде – 24 Канал) может угрожать как вашей безопасности, так и безопасности других участников дорожного движения. Поэтому велосипедисты, пойманные в наушниках, могут заплатить штраф в размере 200 евро,

– объяснила Лена Фарнелл.

Наушники под запретом не только в Испании

Похожие нормы действуют и в других государствах Европы. Во Франции, например, за такое нарушение вас могут оштрафовать на 135 евро. А в Италии и Португалии требуют от велосипедистов носить только один наушник (штраф за нарушение – 160 евро).

Так что никаких наушников в Испании во время велопрогулки. Запомните это правило, если не хотите, чтобы такой опыт обошелся вам в 200 евро.