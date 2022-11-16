Водіння дорогами в сонячній Іспанії й справді зовсім не наводить на думки про штрафи за будь-які порушення. Тим більше, що ПДР в Європі мало чим відрізняються від українських і, здавалось би, досвідченим водіям під силу контролювати ситуацію під час руху.

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Разом з тим, іспанські копи можуть оштрафувати за зовсім неочевидні порушення. Розповідаємо, чого не можна робити туристу-водію в Іспанії, щоб не залишитися без грошей в чужій країні.

За що можуть отримати штраф водії в Іспанії

Перекус за кермом. Головне управління дорожнього руху в Іспанії (DGT) переконане, що водіїв сильно відволікає від дороги, якщо їсти за кермом. Крім цього, це загрожує життю і здоров'ю й інших учасників руху.

Штраф – до 200 євро.

Не кусайте нігті. Хоч це і важко сприйняти за реальне порушення, іспанські поліціянти можуть вас оштрафувати за те, що ви поклали пальці в рот.

Штраф – до 80 євро.

Цілунок пасажира під час руху. Якщо водія підловлять на поцілунку, за це доведеться віддати з гаманця кілька десятків євро.

Штраф – 80 євро.

Занадто гучна музика. Водія можуть оштрафувати за гучну музику, яка лунає з машини у житлових кварталах, біля зон відпочинку або біля лікарень.

Штрафи – 80, 100 та 2400 євро.

Сигнал. Використовувати сигнал дозволено лише у випадку аварійних ситуацій. Якщо небезпеки на дорозі не було, то, посигналивши, ви можете бути порушником.

Штраф – 80 євро.

Неналежний одяг. Не можна сидіти за кермом босоніж, у шльопанцях або з голим торсом.

Штраф – до 200 євро.

Неналежна поведінка на заправці. Коли заправляєте автомобіль, заборонено лазити у телефоні та вмикати радіо. Ці дії можуть бути небезпечними, вважає DGT.

Штраф – до 90 євро.

Мийка машини власноруч. При самостійному митті автомобіля ви повинні уважно вибирати місце для цього, позаяк у багатьох областях не заборонено робити це.

Штраф – до 751 євро.

Виставлений лікоть у вікно. Вважається, що такий жест може завадити водію безпечно керувати машиною. Не кажучи вже про те, що у такому випадку автолюбитель не зможе вчасно зреагувати під час аварійної ситуації.

Штраф – 200 євро.

Масивне пальто або куртка. DGT не забороняє одягати пальто або інший зимовий одяг. Але важливо, щоб верхній одяг не був надто громіздким і не ускладнював керування.

Штраф – 100 євро.

Пакети із магазину. Іспанські копи штрафують за покупки з магазину, які водій залишив на сидінні своєї машини. Відповідно до статті 14 загальних правил дорожнього руху "Предмети повинні бути закріплені в багажнику, щоб у разі аварії або при екстреному гальмуванні вони не влетіли у вас і не травмували".