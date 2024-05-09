В Іспанії влаштували розпродаж залізничних квитків по 7 євро: деталі акції
Джерело:Renfe
Renfe, іспанська залізнична мережа, оголосила про великий розпродаж квитків. Компанія пропонує пасажирам ціни на проїзд всього за 7 євро.
Мандрівники можуть скористатися цією неймовірною пропозицією, починаючи з 21 травня. На яких маршрутах діятиме акція – далі у матеріалі.
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Пасажири Avlo в Іспанії зможуть подорожувати за 7 євро
Бюджетна залізнична компанія Avlo оголосила про акційні ціни на популярні маршрути. В рамках запуску 10 нових швидкісних поїздів моделі S106 від компанії Talgo буде доступно 70 000 квитків всього за 7 євро кожен. Така подія запланована на 21 травня 2024 року.
Придбати дешеві квитки на поїздки з 21 травня до 21 липня можна на маршрути:
- Мадрид – Валенсія;
- Мадрид – Севілья;
- Мадрид – Сарагоса – Барселона;
- Мадрид – Малага;
- Барселона – Валенсія;
- Аліканте – Мадрид;
- Мурсія – Вальядолід;
- Вальядолід – Аліканте.
Пасажири можуть розраховувати на комфортну подорож на борту надсучасних поїздів Talgo S-106. Вони здатні розвивати швидкість до 330 кілометрів за годину, забезпечуючи швидку подорож для всіх мандрівників.
Вагони потягів Avlo / Фото Avlo
Завдяки 12 вагонам у кожному поїзді та великій кількості сидячих місць від 507 до 581, пасажири отримають комфортну та простору поїздку на борту.
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