В Іспанії влаштували розпродаж залізничних квитків по 7 євро: деталі акції

9 травня 2024, 13:31
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Джерело:

Renfe

Renfe, іспанська залізнична мережа, оголосила про великий розпродаж квитків. Компанія пропонує пасажирам ціни на проїзд всього за 7 євро.

Мандрівники можуть скористатися цією неймовірною пропозицією, починаючи з 21 травня. На яких маршрутах діятиме акція – далі у матеріалі.

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Пасажири Avlo в Іспанії зможуть подорожувати за 7 євро

Бюджетна залізнична компанія Avlo оголосила про акційні ціни на популярні маршрути. В рамках запуску 10 нових швидкісних поїздів моделі S106 від компанії Talgo буде доступно 70 000 квитків всього за 7 євро кожен. Така подія запланована на 21 травня 2024 року.

Придбати дешеві квитки на поїздки з 21 травня до 21 липня можна на маршрути:

  • Мадрид – Валенсія;
  • Мадрид – Севілья;
  • Мадрид – Сарагоса – Барселона;
  • Мадрид – Малага;
  • Барселона – Валенсія;
  • Аліканте – Мадрид;
  • Мурсія – Вальядолід;
  • Вальядолід – Аліканте.

Пасажири можуть розраховувати на комфортну подорож на борту надсучасних поїздів Talgo S-106. Вони здатні розвивати швидкість до 330 кілометрів за годину, забезпечуючи швидку подорож для всіх мандрівників.


Вагони потягів Avlo / Фото Avlo

Завдяки 12 вагонам у кожному поїзді та великій кількості сидячих місць від 507 до 581, пасажири отримають комфортну та простору поїздку на борту.

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Автор: Марта Касіянчук