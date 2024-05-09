Путешественники могут воспользоваться этим невероятным предложением, начиная с 21 мая. На каких маршрутах будет действовать акция – далее в материале.

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Пассажиры Avlo в Испании смогут путешествовать за 7 евро

Бюджетная железнодорожная компания Avlo объявила об акционных ценах на популярные маршруты. В рамках запуска 10 новых скоростных поездов модели S106 от компании Talgo будет доступно 70 000 билетов всего за 7 евро каждый. Такое событие запланировано на 21 мая 2024 года.

Приобрести дешевые билеты на поездки с 21 мая по 21 июля можно на маршруты:

Мадрид – Валенсия;

Мадрид – Севилья;

Мадрид – Сарагоса – Барселона;

Мадрид – Малага;

Барселона – Валенсия;

Аликанте – Мадрид;

Мурсия – Вальядолид;

Вальядолид – Аликанте.

Пассажиры могут рассчитывать на комфортное путешествие на борту сверхсовременных поездов Talgo S-106. Они способны развивать скорость до 330 километров в час, обеспечивая быстрое путешествие для всех путешественников.



Вагоны поездов Avlo / Фото Avlo

Благодаря 12 вагонам в каждом поезде и большому количеству сидячих мест от 507 до 581, пассажиры получат комфортную и просторную поездку на борту.

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