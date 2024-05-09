Путешественники могут воспользоваться этим невероятным предложением, начиная с 21 мая. На каких маршрутах будет действовать акция – далее в материале.
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Пассажиры Avlo в Испании смогут путешествовать за 7 евро
Бюджетная железнодорожная компания Avlo объявила об акционных ценах на популярные маршруты. В рамках запуска 10 новых скоростных поездов модели S106 от компании Talgo будет доступно 70 000 билетов всего за 7 евро каждый. Такое событие запланировано на 21 мая 2024 года.
Приобрести дешевые билеты на поездки с 21 мая по 21 июля можно на маршруты:
- Мадрид – Валенсия;
- Мадрид – Севилья;
- Мадрид – Сарагоса – Барселона;
- Мадрид – Малага;
- Барселона – Валенсия;
- Аликанте – Мадрид;
- Мурсия – Вальядолид;
- Вальядолид – Аликанте.
Пассажиры могут рассчитывать на комфортное путешествие на борту сверхсовременных поездов Talgo S-106. Они способны развивать скорость до 330 километров в час, обеспечивая быстрое путешествие для всех путешественников.
Вагоны поездов Avlo / Фото Avlo
Благодаря 12 вагонам в каждом поезде и большому количеству сидячих мест от 507 до 581, пассажиры получат комфортную и просторную поездку на борту.
Последние транспортные новости:
- С конца марта начал курсировать прямой поезд с украинской станции Чоп в Прагу. По сообщениям, поезда на этом маршруте часто задерживаются из-за длительных таможенных проверок на словацкой границе. Перевозчик предупреждает о существенных штрафах для пассажиров, по чьей вине будут задержки.
- Люксембург сделал полностью бесплатный общественный транспорт. В частности, под эту категорию подпадают также поезда.
- В Турции запускают специальный туристический поезд Mesopotamia Express. Он провезет пассажиров через захватывающие локации в центральных и восточных регионах.