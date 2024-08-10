Підозрюваний у справі – 39-річний мешканець міста Лос-Вільярес. Наразі його вже затримали.

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Чоловік пошкодив пам'ятку й сам поділився цим у соцмережах

Розповідають, що горе-турист милувався наскельними малюнками, яким – тисячі років. У певний момент чоловік вирішив зробити фото. Аби древні малюнки вийшли чіткішими й більше сподобалися його фолловерам у соцмережах, горе-турист облив їх водою.

Згодом він сам опублікував результат наслідків своїх ганебних дій у мережі. Так мандрівник привернув увагу не лише фолловерів, але й Цивільної поліції. Там дуже захотіли познайомитися з автором світлин.

На фотографіях видно, що на печерні малюнки поливали воду, змочуючи їх, щоб краще їх побачити та зробити чіткіше зображення,

– зауважили правоохоронці.



Турист полив водою древні наскельні малюнки / CNN

Наголошують, що дії туриста завдали непоправної шкоди наскельному мистецтву. Все тому, що наскельні малюнки – на вапняку. Він містить водорозчинні солі. Коли на них потрапляє вода, ці солі розчиняються. Тим часом, коли поверхня висихає, солі залишають кірку.