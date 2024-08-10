Подозреваемый по делу – 39-летний житель города Лос-Вильярес. Сейчас его уже задержали.

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Мужчина повредил памятку и сам поделился этим в соцсетях

Рассказывают, что горе-турист любовался наскальными рисунками, которым – тысячи лет. В определенный момент мужчина решил сделать фото. Чтобы древние рисунки получились более четкими и больше понравились его фолловерам в соцсетях, горе-турист облил их водой.

Впоследствии он сам опубликовал результат последствий своих позорных действий в сети. Так путешественник привлек внимание не только фолловеров, но и Гражданской полиции. Там очень захотели познакомиться с автором фотографий.

На фотографиях видно, что пещерные рисунки поливали водой, смачивая их, чтобы лучше их увидеть и сделать более четкое изображение,

– отметили правоохранители.



Турист полил водой древние наскальные рисунки / CNN

Отмечают, что действия туриста нанесли непоправимый вред наскальному искусству. Все потому, что наскальные рисунки – на известняке. Он содержит водорастворимые соли. Когда на них попадает вода, эти соли растворяются. Между тем, когда поверхность высыхает, соли оставляют корку.