ЗМІ повідомили, що мешканці Риму просто шоковані витівками туристів. Вони не виходять на протести як-от це відбувається у містах Іспанії, однак готові діяти ще радикальніше: просто виїжджати з рідного міста.

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Деталі про ситуацію у Римі розповів Карло Верддоне

Італійський режисер Карло Верддоне, який мешкає у Римі все своє життя (73 роки), вирішив детальніше розповісти про ситуацію у місті. Найбільше, за його словами, місцевих шокує те, що деякі туристи використовують місто як великий громадський туалет.



Місцеві готові тікати з Риму / Unsplash

Окрім того, ще двома вершниками туристичного апокаліпсиса у Римі є проблеми з транспортом та графіті. Загалом все це змушує бажати тільки одного: втекти з Риму й не озиратися.

Думаю про це, правда, два-три рази на тиждень. Дай мені втекти. Це не тільки я. У мене є багато друзів, які конкретно думають покинути Рим. Це вперше. Якщо ви витратите 20 хвилин, дивлячись на мости Понте Гарібальді або Понте Сісто, ви побачите, як хтось скине штани та залишить сувенір,

– розповідає Верддоне.

Він зауважує, що чимало його знайомих вже готові пакувати валізки. Водночас залишати місто, у якому прожив все життя, – без сумніву, дуже шкода.

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