З прикритим носом навіть на пляж: в Іспанії посилили масковий режим

Схоже, мешканці Іспанії цьогоріч матимуть нестандартну засмагу. 31 березня 2021 року в країні розширили список місць, в яких можна перебувати лише в масках та респіраторах. Місця відпочинку на природі входять у перелік.

Відтак, для запобігання поширенню коронавірусу в Іспанії носити маску потрібно у всіх громадських місцях. Правила стосуються як приміщень, так і вулиць.

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Коли маска є обов'язковою

Ігнорувати носіння масок не можна навіть за безпечної відстані між людьми у півтора метра. Жителям Іспанії також не слід забувати про маски при походах на пляж чи басейн.

В Іспанії наполягають на носінні маски на вулиці / Фото Unsplash

Раніше в деяких районах Іспанії вже частково посилювали масковий режим. Наприклад, досі на Майорці всі відпочивальники одягали маски на пляжі, але лише тоді, коли дотримання безпечної відстані між людьми ставало неможливим.

В Іспанії посилили масковий режим / Фото Unsplash

Коли можна не носити маску

Зняти маску можна у закладах харчування для того, щоб поїсти чи попити. Також одягання масок не є обов'язковим під час плавання у відкритих водоймах та під час спортивних занять просто неба.

Поки уряд не повідомляє, доки триватиме посилений масковий режим.

В Італії дозволено знімати маску під час споживання їжі у закладах харчування / Фото Unsplash