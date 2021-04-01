С прикрытым носом даже на пляж: в Испании усилили масочный режим
Похоже, жители Испании в этом году будут иметь нестандартный загар. 31 марта 2021 года в стране расширили список мест, в которых можно находиться только в масках или респираторах. Места отдыха на природе входят в перечень.
Источник:DW
Итак, для предотвращения распространения коронавируса в Испании носить маску нужно во всех общественных местах. Правила касаются как помещений, так и улиц.
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Когда маска является обязательной
Игнорировать ношение масок нельзя даже при безопасном расстоянии между людьми в полтора метра. Жителям Испании также не следует забывать о масках при походах на пляж или бассейн.
В Испании настаивают на ношении маски на улице / Фото Unsplash
Ранее в некоторых районах Испании уже частично усиливали масочный режим. Например, на Майорке все отдыхающие надевали маски на пляже, но только тогда, когда соблюдение безопасного расстояния между людьми было невозможным.
В Испании усилили масочный режим / Фото Unsplash
Когда можно не носить маску
Снять маску можно в заведениях питания для того, чтобы поесть или попить. Также одевание масок не является обязательным во время плавания в открытых водоемах и во время спортивных занятий под открытым небом.
Пока правительство не сообщает, сколько будет продолжаться усиленный масочный режим.
В Италии разрешено снимать маску во время еды в заведениях питания / Фото Unsplash
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