Похоже, жители Испании в этом году будут иметь нестандартный загар. 31 марта 2021 года в стране расширили список мест, в которых можно находиться только в масках или респираторах. Места отдыха на природе входят в перечень.

Итак, для предотвращения распространения коронавируса в Испании носить маску нужно во всех общественных местах. Правила касаются как помещений, так и улиц.

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Когда маска является обязательной

Игнорировать ношение масок нельзя даже при безопасном расстоянии между людьми в полтора метра. Жителям Испании также не следует забывать о масках при походах на пляж или бассейн.

В Испании настаивают на ношении маски на улице / Фото Unsplash

Ранее в некоторых районах Испании уже частично усиливали масочный режим. Например, на Майорке все отдыхающие надевали маски на пляже, но только тогда, когда соблюдение безопасного расстояния между людьми было невозможным.

В Испании усилили масочный режим / Фото Unsplash

Когда можно не носить маску

Снять маску можно в заведениях питания для того, чтобы поесть или попить. Также одевание масок не является обязательным во время плавания в открытых водоемах и во время спортивных занятий под открытым небом.

Пока правительство не сообщает, сколько будет продолжаться усиленный масочный режим.